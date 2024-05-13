Майкл Мэлоун: «Томьянович был прав – нельзя недооценивать сердце чемпиона»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Руди Томьянович Баскетбол

Майкл Мэлоун похвалил «Денвер» после двух побед в Миннеаполисе.

«Наггетс» начали серию второго раунда с «Вулвз» с двух домашних поражений, но затем сравняли счет – 2-2.

«Я понял, что Руди Томьянович был прав. «Нельзя недооценивать сердце чемпиона». Нас поспешили списать со счетов, но эта команда выиграла чемпионат год назад. В финальной серии мы приехали в Майами и взяли два матча подряд. Эта команда снова и снова проверяется на прочность. Мы нашли способ и справились.

Эта серия далека от завершения. Мы не празднуем. Счет 2-2... Но я выяснил, что наши парни верят в себя. И что более важно, они верят друг в друга. У нас собран коллектив, который ведет себя по-чемпионски», – заявил главный тренер «Наггетс».

«Денвер» может стать 6-й командой в истории НБА, которая выиграла серию после двух домашних поражений на старте.

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1 комментарий
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красава! не стоит недооценивать вклад Мэлоуна в эти победы, классную работу провел
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