Майкл Мэлоун: «Томьянович был прав – нельзя недооценивать сердце чемпиона»

Майкл Мэлоун похвалил «Денвер» после двух побед в Миннеаполисе.

«Наггетс» начали серию второго раунда с «Вулвз» с двух домашних поражений, но затем сравняли счет – 2-2.

«Я понял, что был прав. «Нельзя недооценивать сердце чемпиона». Нас поспешили списать со счетов, но эта команда выиграла чемпионат год назад. В финальной серии мы приехали в Майами и взяли два матча подряд. Эта команда снова и снова проверяется на прочность. Мы нашли способ и справились.

Эта серия далека от завершения. Мы не празднуем. Счет 2-2... Но я выяснил, что наши парни верят в себя. И что более важно, они верят друг в друга. У нас собран коллектив, который ведет себя по-чемпионски», – заявил главный тренер «Наггетс».

« » может стать 6-й командой в истории , которая выиграла серию после двух домашних поражений на старте.