Руди Гобер о 11/12 с игры у Аарона Гордона: «Если он превращается в Кобе Брайанта, нам остается лишь смириться»

Руди Гобер отреагировал на перфоманс Аарона Гордона в четвертом матче.

Форвард « » набрал 27 очков, 7 подборов и 6 передач, реализовав 11 из 12 с игры (9 из 10 2-очковые, 2 из 2 из-за дуги).

«Многие из этих бросков были с сопротивлением. Если он превращается в , нам остается лишь смириться.

Многие из этих бросков были с серьезным сопротивлением. Так случается», – констатировал французский центровой «Вулвз».

«Наггетс» победили 115:107, 2-2.