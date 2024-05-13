Руди Гобер о 11/12 с игры у Аарона Гордона: «Если он превращается в Кобе Брайанта, нам остается лишь смириться»

Теги Денвер Кобе Брайант Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Аарон Гордон Баскетбол

Руди Гобер отреагировал на перфоманс Аарона Гордона в четвертом матче.

Форвард «Денвера» набрал 27 очков, 7 подборов и 6 передач, реализовав 11 из 12 с игры (9 из 10 2-очковые, 2 из 2 из-за дуги).

«Многие из этих бросков были с сопротивлением. Если он превращается в Кобе Брайанта, нам остается лишь смириться.

Многие из этих бросков были с серьезным сопротивлением. Так случается», – констатировал французский центровой «Вулвз».

«Наггетс» победили 115:107, 2-2.

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2 комментария
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Аарон Черная мамба Гордон, черт возьми!!!
Сегодня он режим бога включил.
Но справедливости ради, Ант уже 3ий матч просто тоже божит на площадке, так что кто-то должен отвечать у Денвера на эти вызовы, чтобы иметь шансы против таких горячих волков.
За 7 матчей и крутую серию, пока команды не то что не подводят, такой триллер закручивают. КАЙФ!
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