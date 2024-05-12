Сергей Моня о серии ЦСКА – «Зенит»: «Надеюсь, в этом полуфинале будет как можно больше игр»

Сергей Моня прокомментировал полуфинальную серию ЦСКА – «Зенит» (1-1).

— Очень интересная серия. В Москве получились очень разные матчи. В третьей игре баскетболисты доминировали, хорошо защищались, попадали с высоким процентом. В воскресенье, 12 мая, «Зенит» очень здорово смотрелся в атаке. Эртель был на высоте, вел команду за собой. Серия продолжается. Уверен, что в пятой игре в Петербурге и в шестом матче в Москве будут полные трибуны. Это лучшая реклама нашего баскетбола.

— Допускаете, что команды доведут серию до седьмого матча?

— Все возможно, учитывая с какими перепадами действуют оба коллектива. Надеюсь, в этом полуфинале будет как можно больше игр. Зрители от этого только выигрывают.

— Кого-то выделили бы из россиян в этом полуфинале?

— Все парни, кто выходит, стараются. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Но в таких длинных сериях важен каждый игрок ротации. Один баскетболист, даже самого высокого уровня, в одиночку не сможет вытащить ее на себе. Очень важна помощь скамейки. Таким ребятам, как Эртель, Фрейзер и Уэйр, нужна передышка, – сказал бывший форвард « » и ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над ЦСКА и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (91:73, 2-2).