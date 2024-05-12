Джувэн Морган о победе «Зенита» в 4-м матче: «Когда план на игру приносит такой результат, это большое наслаждение»
Джувэн Морган поделился ощущениями победы «Зенита» над ЦСКА в 4-м матче (2-2).
— Джувэн, какие ощущения после победы?
— Чувства отличные! Думаю, что все это началось с самого стартового свистка, мы приехали готовыми, хорошо играли в обороне и придерживались плана в нападении. Отличная победа, как ни посмотри.
— Все ли сработало сегодня?
— Да. Были какие-то шероховатости, у соперников были рывки, когда мы неважно оборонялись. Но, в целом, я думаю, что мы оставались командой, играли друг за друга, страховали друг друга — и в конце концов поэтому победили.
— По ходу матча было много красивых моментов. Вы наслаждались игрой?
— Да, конечно! Каждый раз, когда ты побеждаешь, это хорошо, но особенно хорошо, когда ты придерживаешься плана, уделяешь внимание мелочам… И когда весь план на игру приносит такой результат, это большое наслаждение.
— Вся серия будет как американские горки?
— Похоже на то. У соперника отличная команда, у нас тоже отличная команда, и в конце концов все сведется к тому, кто больше хочет в финал.