Джувэн Морган о победе «Зенита» в 4-м матче: «Когда план на игру приносит такой результат, это большое наслаждение»

Джувэн Морган поделился ощущениями победы «Зенита» над ЦСКА в 4-м матче (2-2).

— , какие ощущения после победы?

— Чувства отличные! Думаю, что все это началось с самого стартового свистка, мы приехали готовыми, хорошо играли в обороне и придерживались плана в нападении. Отличная победа, как ни посмотри.

— Все ли сработало сегодня?

— Да. Были какие-то шероховатости, у соперников были рывки, когда мы неважно оборонялись. Но, в целом, я думаю, что мы оставались командой, играли друг за друга, страховали друг друга — и в конце концов поэтому победили.

— По ходу матча было много красивых моментов. Вы наслаждались игрой?

— Да, конечно! Каждый раз, когда ты побеждаешь, это хорошо, но особенно хорошо, когда ты придерживаешься плана, уделяешь внимание мелочам… И когда весь план на игру приносит такой результат, это большое наслаждение.

— Вся серия будет как американские горки?

— Похоже на то. У соперника отличная команда, у нас тоже отличная команда, и в конце концов все сведется к тому, кто больше хочет в финал.