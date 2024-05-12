Илона Корстин: «Зенит» был очень заряжен, агрессивно играл в защите»

Илона Корстин поделилась впечатлениями от 4-го матча серии ЦСКА – «Зенит».

«В сегодняшнем матче многое было наоборот по сравнению с третьей игрой серии, которая проходила позавчера. « » был очень заряжен, агрессивно играл в защите и спровоцировал большое количество ошибок со стороны соперника в начале матча. И свой ритм игры «Зенит» поддерживал в течение всего матча: хороший темп, агрессивная защита и очень высокий процент реализации.

Винс Хантер, мое мнение, сегодня был X‑фактором, переломившим ход игры. Да и в целом, если посмотреть статистику, многие игроки у петербуржцев сыграли очень результативно и показали баскетбол высокого уровня: Хантер — 21, Фрейзер — 21, Эртель (19 очков, 7 передач) здорово действовал.

Серия переезжает в Санкт‑Петербург. Будем наблюдать за дальнейшим развитием событий. Матчи очень непредсказуемые», — сказала генеральный директор лиги ВТБ.

Санкт-петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над московским и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (91:73, 2-2).