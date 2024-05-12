Александр Овечкин и Виталий Фридзон посетили 4-й матч ЦСКА – «Зенит»

Теги ЦСКА Виталий Фридзон Зенит Александр Овечкин Баскетбол - фото Единая лига ВТБ Баскетбол

Российский хоккеист Александр Овечкин посетил матч между ЦСКА и «Зенитом».

Встреча проходила в воскресенье в Москве. Перед матчем нападающий «Вашингтона» и бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Фридзон провели совместную автограф-сессию.

Санкт-петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над ЦСКА и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (91:73, 2-2).

Овечкин прилетел из США в Москву поздно вечером в пятницу.

«Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ проиграл «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии. Александр Овечкин не отметился результативными действиями в розыгрыше Кубка Стэнли-2024.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
за кого болели?)
0
0
0
Ответ SopTecret
за кого болели?)
За ЦСКА
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий