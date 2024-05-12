Александр Овечкин и Виталий Фридзон посетили 4-й матч ЦСКА – «Зенит»
Российский хоккеист Александр Овечкин посетил матч между ЦСКА и «Зенитом».
Встреча проходила в воскресенье в Москве. Перед матчем нападающий «Вашингтона» и бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Фридзон провели совместную автограф-сессию.
Санкт-петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над ЦСКА и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (91:73, 2-2).
Овечкин прилетел из США в Москву поздно вечером в пятницу.
«Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ проиграл «Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии. Александр Овечкин не отметился результативными действиями в розыгрыше Кубка Стэнли-2024.