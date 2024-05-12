Хавьер Паскуаль: «На этот раз попадали и открытые, и сложные мячи»

Теги ЦСКА Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над ЦСКА в 4-м матче серии 1/2 финала.

«Мы впервые в этой серии вели в счете на протяжении всего матча. Очень хорошо сыграли как в защите, так и в нападении. Если в предыдущем матче промазали все, что можно, включая открытые броски, то на этот раз попадали и открытые, и сложные мячи.

Были некоторые проблемы в третьей четверти, но сумели их решить, восстановили преимущество и воспользовались этим запасом, чтобы довести матч до победы», – сказал главный тренер «Зенита».

Санкт-петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над ЦСКА в Москве в 4-м матче и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (91:73, 2-2).

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