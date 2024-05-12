Каспер Уэйр: «Ничего не могли противопоставить энергии игроков «Зенита»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Каспер Уэйр Баскетбол

Каспер Уэйр взял на себя ответственность за поражение от «Зенита» в 4-м матче.

«Мы ничего не могли противопоставить энергии игроков «Зенита» в четвертой игре. Как один из самых опытных баскетболистов команды беру ответственность за это поражение.

Серия продолжается. Будем стараться лучше действовать в следующих матчах, не допуская таких провалов», — заявил разыгрывающий ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над ЦСКА в Москве в 4-м матче и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (91:73, 2-2).

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хватит дурака валять !!! ❤️💙
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий