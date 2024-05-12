Каспер Уэйр: «Ничего не могли противопоставить энергии игроков «Зенита»

Каспер Уэйр взял на себя ответственность за поражение от «Зенита» в 4-м матче.

«Мы ничего не могли противопоставить энергии игроков «Зенита» в четвертой игре. Как один из самых опытных баскетболистов команды беру ответственность за это поражение.

Серия продолжается. Будем стараться лучше действовать в следующих матчах, не допуская таких провалов», — заявил разыгрывающий ЦСКА.

Санкт-петербургский « » одержал уверенную победу над в Москве в 4-м матче и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (91:73, 2-2).