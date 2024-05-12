Максим Григорьев: «Сейчас у «Локо» явное преимущество, но УНИКС списывать нельзя»

Максим Григорьев поделился мнением о серии «Локомотив-Кубань» – УНИКС (2-1).

« » играл дома, а своя площадка всегда дает энергию. Да и казанцы в концовке чуть подустали. «Локомотив» смотрелся поинтереснее. Было видно, как они хотят разыгрывать. Это основные факторы победы.

Есть чувство, что «Локомотив» добьется победы в серии?

Сейчас у них явное преимущество. Все‑таки выиграли два подряд матча, и следующая игра дома. И психологически. Но казанцев списывать нельзя, они чемпионы. Так что «Локомотиву» еще предстоит очень серьезная битва», — сказал бывший защитник «Локомотива-Кубань».