Максим Григорьев: «Сейчас у «Локо» явное преимущество, но УНИКС списывать нельзя»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Максим Григорьев Единая лига ВТБ Баскетбол

Максим Григорьев поделился мнением о серии «Локомотив-Кубань» – УНИКС (2-1).

«Локо» играл дома, а своя площадка всегда дает энергию. Да и казанцы в концовке чуть подустали. «Локомотив» смотрелся поинтереснее. Было видно, как они хотят разыгрывать. Это основные факторы победы.

Есть чувство, что «Локомотив» добьется победы в серии?

Сейчас у них явное преимущество. Все‑таки выиграли два подряд матча, и следующая игра дома. И психологически. Но казанцев списывать нельзя, они чемпионы. Так что «Локомотиву» еще предстоит очень серьезная битва», — сказал бывший защитник «Локомотива-Кубань».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий