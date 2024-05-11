Велимир Перасович о 3-м матче с «Локо»: «УНИКС допустил непозволительно много потерь»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Велимир Перасович назвал причины поражения УНИКСа от «Локо» в 3-м матче.

«Поздравляю «Локо», они сегодняшний матч провели лучше, чем мы. На подборе мы проделали хорошую работу, позволили сопернику взять всего три подбора на нашем щите, но потерь было допущено непозволительно много. «Локо» сразу наказывал за них быстрыми отрывами, в которых набирал легкие очки», – сказал главный тренер УНИКСа.

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал домашнюю победу на казанским УНИКСом в третьем матче и вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф (89:83, 2-1).

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