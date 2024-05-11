Сергей Елевич: «Локомотив-Кубань» подошел к игре не шаблонно, а творчески»

Теги УНИКС Сергей Елевич Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Сергей Елевич высказался о победе «Локо» над УНИКСом в 3-м матче (89:83, 2-1).

«Интересная игра получилась. Рад за «Локомотив». Он все‑таки выдержал очень серьезный напор от УНИКСа. Вообще, тут где‑то были «качели».

Надо отметить, что по ходу матча «Локо» здорово прибавлял в защите, в нападении нестандартные решения принимали. В общем, краснодарцы подошли к игре не шаблонно, а творчески. За счет это и выиграли. Сегодня мне больше понравилась работа тренерского штаба Секулича, а не Перасовича», – сказал заслуженный тренер России.

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