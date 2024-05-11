Андрей Воронцевич – второй игрок в истории Лиги ВТБ, который сделал 1400 подборов за карьеру

Теги Никита Курбанов Андрей Воронцевич УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Воронцевич вторым в истории Лиги ВТБ преодолел отметку в 1400 подборов.

Форвард УНИКСа в сегодняшнем матче против «Локомотива-Кубань» сделал 4 подбора и увеличил показатель за карьеру до 1 402.

Воронцевич стал вторым игроком в истории турнира после Никиты Курбанова, которому покорилась эта отметка.

Краснодарский «Локомотив‑Кубань» обыграл казанский УНИКС в третьем матче полуфинальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ (89:83, 2-1). Четвертый матч состоится 13 мая в Краснодаре.

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1 комментарий
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Неожиданный лидер по подбором.
Хотя если задуматься, то Никита наверное один из немногих, кто открыл все или почти все сезоны лиги
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