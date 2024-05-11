Андрей Воронцевич – второй игрок в истории Лиги ВТБ, который сделал 1400 подборов за карьеру
Андрей Воронцевич вторым в истории Лиги ВТБ преодолел отметку в 1400 подборов.
Форвард УНИКСа в сегодняшнем матче против «Локомотива-Кубань» сделал 4 подбора и увеличил показатель за карьеру до 1 402.
Воронцевич стал вторым игроком в истории турнира после Никиты Курбанова, которому покорилась эта отметка.
Краснодарский «Локомотив‑Кубань» обыграл казанский УНИКС в третьем матче полуфинальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ (89:83, 2-1). Четвертый матч состоится 13 мая в Краснодаре.
Хотя если задуматься, то Никита наверное один из немногих, кто открыл все или почти все сезоны лиги