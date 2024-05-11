Андрей Воронцевич – второй игрок в истории Лиги ВТБ, который сделал 1400 подборов за карьеру

Андрей Воронцевич вторым в истории Лиги ВТБ преодолел отметку в 1400 подборов.

Форвард УНИКСа в сегодняшнем матче против «Локомотива-Кубань» сделал 4 подбора и увеличил показатель за карьеру до 1 402.

стал вторым игроком в истории турнира после , которому покорилась эта отметка.

Краснодарский «Локомотив‑ » обыграл казанский УНИКС в третьем матче полуфинальной серии плей‑офф лиги ВТБ (89:83, 2-1). Четвертый матч состоится 13 мая в Краснодаре.