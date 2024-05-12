Донован Митчелл: «Не попадали броски, которые попадали во втором матче»

Донован Митчелл назвал причину поражения «Кливленда» от «Бостона» в 3-м матче.

«Я думаю, что мы не попадали броски, которые попадали во втором матче.

Наша главная задача – завершать атаки. Мы смазали много бросков из-под кольца, включая меня. Смазали много бросков, которые должны были реализовать. И мы не так хорошо бросали из-за дуги. Мы бросали с неплохим процентом, но не так хорошо.

Нам нужно создавать моменты и реализовывать их», – сказал защитник « ».