Джейлен Браун: «Мы приехали в Кливленд не ради погоды»

Джейлен Браун рассказал, как он настраивал команду перед 3-м матчем.

«У нас в раздевалке достаточно талантливых игроков, чтобы побеждать другие команды. Но когда между нами пропадает взаимопонимание и мы перестаем выкладываться, у нас возникнут проблемы.

Во время разминки перед матчем я разговаривал со всеми, трогал всех, старался донести: «Мы здесь не для того, чтобы баловаться. Мы приехали в не ради погоды, так что вперед», – рассказал форвард « ».

«Селтикс» обыграли «Кавальерс» в гостях в 3-м матче серии второго раунда плей-офф (106:93, 2-1).