Джейлен Браун: «Мы приехали в Кливленд не ради погоды»

Теги Бостон Кливленд НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун рассказал, как он настраивал команду перед 3-м матчем.

«У нас в раздевалке достаточно талантливых игроков, чтобы побеждать другие команды. Но когда между нами пропадает взаимопонимание и мы перестаем выкладываться, у нас возникнут проблемы. 

Во время разминки перед матчем я разговаривал со всеми, трогал всех, старался донести: «Мы здесь не для того, чтобы баловаться. Мы приехали в Кливленд не ради погоды, так что вперед», – рассказал форвард «Бостона».

«Селтикс» обыграли «Кавальерс» в гостях в 3-м матче серии второго раунда плей-офф (106:93, 2-1).

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5 комментариев
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Он трогал всех чтобы донести что они там не ради погоды
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Погоды ? Это же не Майами
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Джейлен Браун: «Мы приехали в Кливленд не ради погоды. Я трогал всех»
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Ответ kolyan#15
Погоды ? Это же не Майами
Ну он так и сказал - сейчас плохая погода для рыбалки.)))
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Ответ kolyan#15
Погоды ? Это же не Майами
в штате Огайо есть свое Майами - точнее Университет Майами
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