Джейсон Тейтум: «Дрю Холидэй – главное связующее звено нашей команды»

Теги Бостон Кливленд НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум высоко отозвался о вкладе Дрю Холидэя в успех «Селтикс».

«Дрю был великолепен сегодня. Он главное связующее звено нашей команды, помогает нам держаться вместе. Делает все, что нам от него нужно. Приносит в жертву свою статистику, броски.

Но в нужный момент он может использовать преимущество в личных противостояниях, атаковать кольцо, бросать дальние. Он был агрессивен в атаке. И его вмешательство и помощь помогли нам поддерживать ритм. Это многое говорит о глубине нашего состава. Нет необходимости каждый раз отличаться одним и тем же парням. Это может быть любой», – заключил форвард «Селтикс».

Защитник Дрю Холидэй набрал 18 очков, 8 подборов и 5 передач при 7 из 10 с игры и 3 из 4 трехочковых.

«Бостон» вышел вперед в серии с «Кливлендом» – 2-1.

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3 комментария
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Не верил вообще, что Селтикс смогут его заполучить. Холидей > Брогдона.
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А Бакс так легко его обменяли
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Ответ <Inter>
А Бакс так легко его обменяли
Одним словом Олени...
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