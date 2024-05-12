Джейсон Тейтум: «Дрю Холидэй – главное связующее звено нашей команды»

Джейсон Тейтум высоко отозвался о вкладе Дрю Холидэя в успех «Селтикс».

«Дрю был великолепен сегодня. Он главное связующее звено нашей команды, помогает нам держаться вместе. Делает все, что нам от него нужно. Приносит в жертву свою статистику, броски.

Но в нужный момент он может использовать преимущество в личных противостояниях, атаковать кольцо, бросать дальние. Он был агрессивен в атаке. И его вмешательство и помощь помогли нам поддерживать ритм. Это многое говорит о глубине нашего состава. Нет необходимости каждый раз отличаться одним и тем же парням. Это может быть любой», – заключил форвард «Селтикс».

Защитник Дрю Холидэй набрал 18 очков, 8 подборов и 5 передач при 7 из 10 с игры и 3 из 4 трехочковых.

« » вышел вперед в серии с « » – 2-1.