Александер Секулич: «Надо подумать над тем, как останавливать Джалена Рейнольдса»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Джален Рейнольдс Баскетбол

Александер Секулич прокомментировал победу «Локо» над УНИКСом в 3-м матче.

«Спасибо болельщикам за поддержку, они сегодня внесли важный вклад в победу. Нужно отдать должное игрокам, они сражались с первой до последней минуты. Несмотря на все, что происходило на площадке, они сохраняли хладнокровие в решающие минуты матча и четко следовали выбранному плану. Это и предопределило исход встречи.

Теперь нужно сделать работу над ошибками и быть готовыми к следующему матчу. Особенно надо подумать над тем, как останавливать Джалена Рейнольдса. Он провел невероятный матч», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал домашнюю победу на казанским УНИКСом в третьем матче и вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф (89:83, 2-1).

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