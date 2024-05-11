Александер Секулич: «Надо подумать над тем, как останавливать Джалена Рейнольдса»
Александер Секулич прокомментировал победу «Локо» над УНИКСом в 3-м матче.
«Спасибо болельщикам за поддержку, они сегодня внесли важный вклад в победу. Нужно отдать должное игрокам, они сражались с первой до последней минуты. Несмотря на все, что происходило на площадке, они сохраняли хладнокровие в решающие минуты матча и четко следовали выбранному плану. Это и предопределило исход встречи.
Теперь нужно сделать работу над ошибками и быть готовыми к следующему матчу. Особенно надо подумать над тем, как останавливать Джалена Рейнольдса. Он провел невероятный матч», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал домашнюю победу на казанским УНИКСом в третьем матче и вышел вперед в серии 1/2 финала плей-офф (89:83, 2-1).