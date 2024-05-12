Кайри Ирвинг: «Хочу, чтобы следующее поколение увидело в баскетболе культурное пространство, а не только бизнес»
Кайри Ирвинг рассказал о своем видении баскетбола.
«Не думаю, что мне нужно доказывать что-то на площадке. Речь идет больше о точке зрения на баскетбол. Джош Харт выразил ощущения многих из нас, когда упомянул людей, проводящих 12-часовые смены, в то время как мы имеем возможность выходить на площадку и делать то, что любим.
Это не отменяет соревновательное начало и наше желание оставить свое наследие в лиге.
Иногда мы забываем, что мы уже на вершине. Мы поднялись сюда благодаря нашей работе, потому что пожертвовали временем с семьей, старались быть хорошими одноклубниками, пытались войти в круг особенных, талантливейших игроков на планете.
Но следующее поколение смотрит на нас. Я хочу, чтобы они увидели в баскетболе культурное пространство, а не только бизнес и деньги. Нужно получать удовольствие от соревнования и столкновения с лучшими из лучших», – рассудил защитник «Мэверикс» в послематчевом интервью.
Радует, что Кайри в адеквате.
и играет в этом ПО просто потрясающе. Сейчас его обмен в Даллас выглядит оправданным.
Когда Ирвинг в адеквате он точно топ 10 в лиге.
Думается, он очень нефиговую работу проделал (и не только в зале), это что-то сродни блэк мамбы в свое время.
лучше ли он кого-то из них? тоже непонятно. там прям и не скажешь, что лучше. Кайри сам нестабильный парень и в этом ПО также через матч выдает так себешные матчи.
А иногда, чтобы вписаться в пол и потолок, команды просто выписывают всяким дурням непомерные зарплаты.