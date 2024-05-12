Кайри Ирвинг: «Хочу, чтобы следующее поколение увидело в баскетболе культурное пространство, а не только бизнес»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Джош Харт Баскетбол

Кайри Ирвинг рассказал о своем видении баскетбола.

«Не думаю, что мне нужно доказывать что-то на площадке. Речь идет больше о точке зрения на баскетбол. Джош Харт выразил ощущения многих из нас, когда упомянул людей, проводящих 12-часовые смены, в то время как мы имеем возможность выходить на площадку и делать то, что любим.

Это не отменяет соревновательное начало и наше желание оставить свое наследие в лиге.

Иногда мы забываем, что мы уже на вершине. Мы поднялись сюда благодаря нашей работе, потому что пожертвовали временем с семьей, старались быть хорошими одноклубниками, пытались войти в круг особенных, талантливейших игроков на планете.

Но следующее поколение смотрит на нас. Я хочу, чтобы они увидели в баскетболе культурное пространство, а не только бизнес и деньги. Нужно получать удовольствие от соревнования и столкновения с лучшими из лучших», – рассудил защитник «Мэверикс» в послематчевом интервью.

 

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12 комментариев
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Крутые слова, если честно.
Радует, что Кайри в адеквате.
и играет в этом ПО просто потрясающе. Сейчас его обмен в Даллас выглядит оправданным.

Когда Ирвинг в адеквате он точно топ 10 в лиге.
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Ответ Dmitrii Serebrennikov
Блин, честно говоря слушал много интервью Кайри последнее время и во всех он говорит супер адекватные правильные вещи, иногда даже глубокие философские. На площадке играет в максимально командный баскетбол, на себя совсем игру не берет, в защите выкладывается просто как волк. У меня абсолютно не укладывается как это возможно вкупе с его прежними заявлениями что земля плоская и т.п. и в целом со сложившемся образом полного неадеквата. Не понимаю как такое возможно...
Настоящего Кайри инопланетяне забрали к себе
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Джа Морэнт поперхнулся
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Время такое! Раньше играли за смешные по нынешним временам деньги , но полностью отдавались игре ! Сейчас слишком раздутые зарплаты , порадившие всяких Симонсов и многих других смешных персонажей!!
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Блин, честно говоря слушал много интервью Кайри последнее время и во всех он говорит супер адекватные правильные вещи, иногда даже глубокие философские. На площадке играет в максимально командный баскетбол, на себя совсем игру не берет, в защите выкладывается просто как волк. У меня абсолютно не укладывается как это возможно вкупе с его прежними заявлениями что земля плоская и т.п. и в целом со сложившемся образом полного неадеквата. Не понимаю как такое возможно...
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Уникальную вещь сказал. Но определенно нужен интеллект, чтобы подобное осознать, не то чтобы и следовать еще
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Нынешний Кайри (образца 2024 года) напрямую доказывает , что все сходят с ума по-своему. Наслаждайтесь, возможно такого Ирвинга мы больше не увидим
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Это единственный социальный лифт для черных братишек. Какое там удовольствие, может поначалу, но потом рубка за выживание.
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как можно увидеть того чего нет? только в измененном сознании. получпется кайри призывает к плохому
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Удивительно как он перевернул отношение к себе. От сумасшедшего плоскоземельщика и отказывающего от вакцинации, до снова топового игрока в отличной команде. А теперь еще и правильные вещи говорит.
Думается, он очень нефиговую работу проделал (и не только в зале), это что-то сродни блэк мамбы в свое время.
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Ответ BolxoB
Крутые слова, если честно. Радует, что Кайри в адеквате. и играет в этом ПО просто потрясающе. Сейчас его обмен в Даллас выглядит оправданным. Когда Ирвинг в адеквате он точно топ 10 в лиге.
Яннис, эмбид, йокич, карри, дончич, ШГА, брон, Девис, Дюрант, кавай.. это уже 10 и они пожалуй лучше. а вот ещё - брансон, Букер, Эдвардс, тэйтум, Митчелл, лиллард, Батлер, Бэм, Вемба.
лучше ли он кого-то из них? тоже непонятно. там прям и не скажешь, что лучше. Кайри сам нестабильный парень и в этом ПО также через матч выдает так себешные матчи.
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Ответ кот 26
Время такое! Раньше играли за смешные по нынешним временам деньги , но полностью отдавались игре ! Сейчас слишком раздутые зарплаты , порадившие всяких Симонсов и многих других смешных персонажей!!
Сейчас иной ролевик (5-6 игрок состава) получает под 20М, что раньше только звездам снилось.
А иногда, чтобы вписаться в пол и потолок, команды просто выписывают всяким дурням непомерные зарплаты.
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