Кайри Ирвинг: «Хочу, чтобы следующее поколение увидело в баскетболе культурное пространство, а не только бизнес»

Кайри Ирвинг рассказал о своем видении баскетбола.

«Не думаю, что мне нужно доказывать что-то на площадке. Речь идет больше о точке зрения на баскетбол. выразил ощущения многих из нас, когда упомянул людей, проводящих 12-часовые смены, в то время как мы имеем возможность выходить на площадку и делать то, что любим.

Это не отменяет соревновательное начало и наше желание оставить свое наследие в лиге.

Иногда мы забываем, что мы уже на вершине. Мы поднялись сюда благодаря нашей работе, потому что пожертвовали временем с семьей, старались быть хорошими одноклубниками, пытались войти в круг особенных, талантливейших игроков на планете.

Но следующее поколение смотрит на нас. Я хочу, чтобы они увидели в баскетболе культурное пространство, а не только бизнес и деньги. Нужно получать удовольствие от соревнования и столкновения с лучшими из лучших», – рассудил защитник «Мэверикс» в послематчевом интервью.