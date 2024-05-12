Лука Дончич: «Я борюсь изо всех сил. Мне понадобятся все возможности для отдыха»

Лука Дончич выглядел разбитым на выходе после третьего матча с «Оклахомой».

Журналисты спросили словенского разыгрывающего о том, что вызывает у него болевые ощущения.

«Все.

В концовке матча я проходил между двух защитников – разумеется, никто меня не касался – и снова повредил колено. Я пытаюсь бороться изо всех сил. Мы должны выиграть. Это все, что имеет значение.

Травма спины – наименьшая из моих проблем. Это был просто удар. Будет лучше через пару дней. Мне понадобятся все возможности для отдыха.

Мы должны верить. Я верю в наши силы. Будет трудно. Мы еще ничего толком не сделали. Выиграли две игры, но нужно четыре», – заключил .

« » повел в серии 2-1 и примет «Оклахому» во втором домашнем матче в понедельник.