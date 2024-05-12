Лука Дончич: «Я борюсь изо всех сил. Мне понадобятся все возможности для отдыха»

Теги травмы Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич выглядел разбитым на выходе после третьего матча с «Оклахомой».

Журналисты спросили словенского разыгрывающего о том, что вызывает у него болевые ощущения.

«Все.

В концовке матча я проходил между двух защитников – разумеется, никто меня не касался – и снова повредил колено. Я пытаюсь бороться изо всех сил. Мы должны выиграть. Это все, что имеет значение.

Травма спины – наименьшая из моих проблем. Это был просто удар. Будет лучше через пару дней. Мне понадобятся все возможности для отдыха.

Мы должны верить. Я верю в наши силы. Будет трудно. Мы еще ничего толком не сделали. Выиграли две игры, но нужно четыре», – заключил Дончич.

«Даллас» повел в серии 2-1 и примет «Оклахому» во втором домашнем матче в понедельник.

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11 комментариев
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То что Лука играет через боль и через не могу отчетливо видно, парень сейчас бьется за команду и партнеров. Радует, что они не обмякли в ожидании магии, а помогают как могут и распределяют на себя обязанности. Но в идеале Далласу нельзя доводить все до 7 матчей, хоть несколько дней отдыха и лечения нужны Дончичу
+7
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+7
Ответ Kudim41
Я вообще думаю, если станет 3-1, то дончичу надо будет 5 матч пропустить..
Полностью согласен. Иначе Дорт с шайкой ему карьеру закончат.
+3
0
+3
Ответ arspurs9
То что Лука играет через боль и через не могу отчетливо видно, парень сейчас бьется за команду и партнеров. Радует, что они не обмякли в ожидании магии, а помогают как могут и распределяют на себя обязанности. Но в идеале Далласу нельзя доводить все до 7 матчей, хоть несколько дней отдыха и лечения нужны Дончичу
Я вообще думаю, если станет 3-1, то дончичу надо будет 5 матч пропустить..
+3
-1
+2
если б там было что-то серьезное он бы просто не играл да и все. какой смысл ломаться изо всех именно сейчас? это последний плей-офф? это финал? ну выиграете вы 2 игры, так потом еще 8 надо. а там денвер или миннесота - шансов объективно не много. в прошлом сезоне они не стали за плейин бороться, а в этом что изменилось? так что думаю травма у него есть (а у кого нет?) но не такая какую трагедию он разыгрывает вокруг, ну а в ином случае он просто глупец
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Ты по своему подобию людей не суди.
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