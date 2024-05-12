Шэй Гилджес-Александер о Пи Джее Вашингтоне: «Мы должны перекрыть этот кран, если хотим выиграть серию»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Шэй Гилджес-Александер Пи Джей Вашингтон Баскетбол

Шэй Гилджес-Александер прокомментировал поражение от «Далласа».

«Пи Джей Вашингтон. Он отжигает на площадке. Мы должны перекрыть этот кран, если хотим выиграть серию. Это точно.

Мы должны быть более сосредоточены на обеих сторонах площадки. В коммуникациях и розыгрышах. В целом мы все делаем правильно. Но исполнение и концентрация нас подводят, мы должны сделать шаг вперед в этих двух аспектах.

В какой-то момент «Мэверикс» уходят в отрыв, и ты чувствуешь изменения в ходе игры. Мы уже сталкивались с этим ранее в сезоне. Нужно сосредоточиться на каждом следующем владении. Сегодня этот рывок нас подкосил, но есть способы исправить ситуацию. Постараемся учесть ошибки в следующем матче», – поделился звездный разыгрывающий «Тандер».

«Даллас» одержал победу в третьей игре (105:101) и повел в серии 2-1. Форвард Пи Джей Вашингтон набрал 27 очков и во второй раз стал ключевым игроком матча.

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2 комментария
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Подборы проиграли, тот рывок 16-0 и всё равно почти заехали в 1-possession клатч. Должны делать 2-2 в след. игре
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Лучше приструни Лу Дорта, чтобы чище играл без гнили в стиле Брукса и Зазы
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