Пи Джей Вашингтон: «Мы обязаны были побеждать во втором матче»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Вашингтон Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Пи Джей Вашингтон стал одним из главных героев 2-го матча с «Тандер».

«Мы обязаны были побеждать во втором матче. И именно в таких ситуациях мы проявляем себя лучше всего», – заявил форвард «Далласа». 

Вашингтон набрал 29 очков (11 из 18 с игры), 11 подборов, 4 передачи и 2 перехвата. 

«Пи Джей задал команде правильное настроение. Мы играли на него в «краске», думаю, это завело его. Сегодня он сыграл важную роль», – сказал главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд.

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