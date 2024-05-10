Пи Джей Вашингтон: «Мы обязаны были побеждать во втором матче»

Пи Джей Вашингтон стал одним из главных героев 2-го матча с «Тандер».

«Мы обязаны были побеждать во втором матче. И именно в таких ситуациях мы проявляем себя лучше всего», – заявил форвард « ».

набрал 29 очков (11 из 18 с игры), 11 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

«Пи Джей задал команде правильное настроение. Мы играли на него в «краске», думаю, это завело его. Сегодня он сыграл важную роль», – сказал главный тренер «Мэверикс» .