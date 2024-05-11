Сергей Кущенко: «4-я игра должна стать одной из ключевых в серии ЦСКА – «Зенит»

Сергей Кущенко считает, что 4-й матч в серии ЦСКА – «Зенит» станет ключевым.

«Как и предполагалось, в этой серии после поражений команды реагируют на следующую игру с другим настроем. «Зенит» показал это в Питере после первой игры, и сейчас это показал . Идет обмен качественной подготовкой, стратегическими вещами. Команды давно изучили возможности каждого игрока.

Тренерские истории также продолжаются. Паскуаль показал мастер-класс в предыдущей встрече, в этой игре Пистиолис проделал хорошую работу, и команда с первых минут играла заряженно – качественная защита, с грамотными разменами, вынуждали игроков « » совершать потери. Эта четверть и дала настрой всей игре.

Видно, что потери игроков в «Зените» существенные. В атаке не смогли найти полезные действия. Тем не менее «Зенит» боролся, не выключался. Тем интереснее игра 12 мая в Москве, которая должна стать одной из ключевых игр в серии», – сказал президент лиги ВТБ.