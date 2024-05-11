Виталий Фридзон и Александр Овечкин 12 мая проведут совместную автограф-сессию
12 мая пройдет автограф-сессия Александра Овечкина и Виталия Фридзона.
Мероприятие состоится перед началом четвертого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит» (2-1).
Начало сессии – в 15:15, время ограничено.
Нападающий команды НХЛ «Вашингтон» прилетел в Москву поздно вечером в пятницу. На следующий день после прилета из США Овечкин отправился попариться в русскую баню. Об этом рассказал друг хоккеиста бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Фридзон.