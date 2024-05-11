Виталий Фридзон и Александр Овечкин 12 мая проведут совместную автограф-сессию

Теги ЦСКА Вашингтон Виталий Фридзон Зенит Александр Овечкин НХЛ Единая лига ВТБ Баскетбол

12 мая пройдет автограф-сессия Александра Овечкина и Виталия Фридзона.

Мероприятие состоится перед началом четвертого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Зенит» (2-1).

Начало сессии – в 15:15, время ограничено.

Нападающий команды НХЛ «Вашингтон» прилетел в Москву поздно вечером в пятницу. На следующий день после прилета из США Овечкин отправился попариться в русскую баню. Об этом рассказал друг хоккеиста бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Фридзон.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ United
13 мая концерт Бузовой, приходите, Овечкин автографы будет раздавать
Ольга, перелогинься.
+3
0
+3
После бани раздаешь автографы, потом в госдуму, всего лишь раз в год на обращение президента, возглавляешь комитет какой-нибудь по физ. развитию с бюджетом в пару ярдов в год. Потом выставочные матчи с Ротенбергами и т.д. Соток 50 земли на Новорижском в подарок за невероятные заслуги перед отечеством и вот она жизнь, удалась
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий