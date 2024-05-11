Андрей Кириленко: «Хочется, чтобы «Зенит» провел четвертую игру поактивнее»

Андрей Кириленко посетовал на отсутствие борьбы в 3-м матче ЦСКА – «Зенит».

Армейцы быстро оторвались в счете и вырвались вперед в полуфинальной серии – 75:61, 2-1.

«ЦСКА с самого начала захватил преимущество и не дал « » ни единого шанса вернуться в игру. Хоть маленькие проблески и были, но от начала до конца в этом матче на паркете был .

Хочется, чтобы «Зенит» провел четвертую игру поактивнее», – сказал президент .