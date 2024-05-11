Илона Корстин: «Важно, чтобы серия «Зенит» – ЦСКА была длинная. Это интересно и болельщикам, и самой Лиге»

Илона Корстин выразила надежду на плотную борьбу в серии «Зенит» – ЦСКА.

В третьем матче армейцы быстро оторвались в счете и вырвались вперед в полуфинальном противостоянии – 75:61, 2-1.

«Важно, чтобы серия была длинная. Это интересно и болельщикам, и самой Лиге, потому что мы предоставляем возможность всем любителям баскетбола посмотреть матчи очень высокого уровня с эмоциями, прекрасным баскетболом, накалом.

Эта полуфинальная серия всегда очень интересная», – сказала генеральный директор лиги ВТБ.