Хавьер Паскуаль: «Соперники сегодня были лучше нас. Мы реализовали всего 33 процента бросков с игры»

Теги ЦСКА Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

«Зенит» потерпел поражение в третьей игре с ЦСКА (61:75).

«Поздравляю ЦСКА, соперники сегодня очевидно были лучше нас. Начало игры было катастрофой для нас. Мы совершили три потери в первых трех владениях, не могли контролировать происходящее в защите. Старались, но ничего не выходило, мы реализовали всего 33 процента бросков с игры. Сейчас нужно забыть об этом матче и готовиться к следующему», – прокомментировал поражение главный тренер Хавьер Паскуаль.

«Зенит» забросил 5 трехочковых бросков из 24. Четыре из них в заключительном отрезке матча.

 

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