Хавьер Паскуаль: «Соперники сегодня были лучше нас. Мы реализовали всего 33 процента бросков с игры»

«Зенит» потерпел поражение в третьей игре с ЦСКА (61:75).

«Поздравляю ЦСКА, соперники сегодня очевидно были лучше нас. Начало игры было катастрофой для нас. Мы совершили три потери в первых трех владениях, не могли контролировать происходящее в защите. Старались, но ничего не выходило, мы реализовали всего 33 процента бросков с игры. Сейчас нужно забыть об этом матче и готовиться к следующему», – прокомментировал поражение главный тренер .

« » забросил 5 трехочковых бросков из 24. Четыре из них в заключительном отрезке матча.