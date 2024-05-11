Крис Финч: «Я и не ждал, что Джамала Мюррэя дисквалифицируют»

Крис Финч изначально не верил, что Джамала Мюррэя дисквалифицируют на 3-й матч.

«Я и не ждал, что его дисквалифицируют. Должен ли игрок был дисквалифицирован за такой поступок или нет, сейчас для меня это не имеет значения», – сказал главный тренер «Миннесоты».

Разыгрывающий « » во время второго матча серии плей-офф «Денвер» – « » (80:106) во время атаки гостей сначала бросил в судью полотенце, а затем выбросил на паркет согревающий пакет. не стала дисквалифицировать , но оштрафовала на 100 тысяч долларов.

В пятницу «Денвер» обыграл «Миннесоту» в 3-м матче серии второго раунда плей-офф (117:90, 1-2).