Крис Финч: «Я и не ждал, что Джамала Мюррэя дисквалифицируют»

Теги Денвер Миннесота НБА Крис Финч НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Крис Финч изначально не верил, что Джамала Мюррэя дисквалифицируют на 3-й матч.

«Я и не ждал, что его дисквалифицируют. Должен ли игрок был дисквалифицирован за такой поступок или нет, сейчас для меня это не имеет значения», – сказал главный тренер «Миннесоты».

Разыгрывающий «Денвера» во время второго матча серии плей-офф «Денвер» – «Миннесота» (80:106) во время атаки гостей сначала бросил в судью полотенце, а затем выбросил на паркет согревающий пакет. НБА не стала дисквалифицировать Мюррэя, но оштрафовала на 100 тысяч долларов.

В пятницу «Денвер» обыграл «Миннесоту» в 3-м матче серии второго раунда плей-офф (117:90, 1-2).

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