Никола Йокич обошел Мозеса Мэлоуна, Джейлена Брауна и Стива Нэша по количеству очков в плей-офф

Йокич поднялся на 60-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф.

Центровой « » увеличил свой показатель до 2 082 очков и поднялся сразу на три строчки в списке лидеров по количеству очков за карьеру в плей-офф.

обошел (2 077), (2 076) и (2 072).

В пятницу «Денвер» обыграл «Миннесоту» в 3-м матче серии второго раунда плей-офф (117:90, 1-2). Йокич набрал 24 очка, сделал 14 подборов, 9 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота.