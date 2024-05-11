Никола Йокич обошел Мозеса Мэлоуна, Джейлена Брауна и Стива Нэша по количеству очков в плей-офф

Теги Денвер Миннесота Стив Нэш НБА НБА плей-офф Мозес Мэлоун Никола Йокич Джейлен Браун Баскетбол

Йокич поднялся на 60-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф.

Центровой «Денвера» увеличил свой показатель до 2 082 очков и поднялся сразу на три строчки в списке лидеров по количеству очков за карьеру в плей-офф.

Никола Йокич обошел Мозеса Мэлоуна (2 077), Джейлена Брауна (2 076) и Стива Нэша (2 072).

В пятницу «Денвер» обыграл «Миннесоту» в 3-м матче серии второго раунда плей-офф (117:90, 1-2). Йокич набрал 24 очка, сделал 14 подборов, 9 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота.

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2 комментария
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Серьёзные показатели у Николы, а ему ещё играть и играть! Недурно, если мягко сказать!!!)
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Интересно, завтра будет новость про то, что Браун обошел Йокича?
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