Джамал Мюррэй об освистывании в 3-м матче: «Оно подпитывало меня во время игры»

Теги Денвер Миннесота НБА болельщики НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй высказался об исвистывании со стороны болельщиков «Миннесоты».

«Оно определенно подпитывало меня во время игры.

Они держат меня в атакующем режиме. Так что это здорово. Я принимаю этот вызов. Я принимаю этот момент. Вероятно, я заслужил освистывание, поэтому я боюсь его», – сказал разыгрывающий «Денвера».

Мюррэй набрал 24 очка, 4 подбора и 5 передач при 11 из 21 с игры в третьем матче серии плей-офф против «Миннесоты» (117:90, 1-2). 

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