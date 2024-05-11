«Наггетс» перед 3-м матчем показали игрокам видео с выступлениями экспертов, которые говорили об отсутствии у команды шансов против «Вулвз»

Майкл Мэлоун рассказал, как мотивировал команду на третий матч с «Миннесотой».

«Мы смонтировали видео, на котором все эксперты этой страны говорили, что серия завершена, с «Наггетс» покончено, это конец.

Я знал, что это, вероятно, затронет какую-то струну внутри наших парней, если они увидят все это. «Все говорят, что у вас нет шансов. Вы ничего не можете сделать с вашим соперником. Они лучше вас». Если это не находит отклика в баскетболисте, который хочет что-то выиграть, то я не знаю, что тогда найдет отклик. Так что да, наши ребята отреагировали правильно и показали мне, что они все еще верят», – рассказал главный тренер «Наггетс».