«Наггетс» перед 3-м матчем показали игрокам видео с выступлениями экспертов, которые говорили об отсутствии у команды шансов против «Вулвз»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Майкл Мэлоун рассказал, как мотивировал команду на третий матч с «Миннесотой».

«Мы смонтировали видео, на котором все эксперты этой страны говорили, что серия завершена, с «Наггетс» покончено, это конец.

Я знал, что это, вероятно, затронет какую-то струну внутри наших парней, если они увидят все это. «Все говорят, что у вас нет шансов. Вы ничего не можете сделать с вашим соперником. Они лучше вас». Если это не находит отклика в баскетболисте, который хочет что-то выиграть, то я не знаю, что тогда найдет отклик. Так что да, наши ребята отреагировали правильно и показали мне, что они все еще верят», – рассказал главный тренер «Наггетс».

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8 комментариев
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Собрали нарезку коментов со спортса) тут много как то появилось хейтеров после двух проигрышей
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Надо будет посмотреть насколько теперь хватит этой мотивации Денверу, на следующий игре думаю всё станет ясно!
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Покажите пожалуйста какое нибудь видео игрокам Клиперс и Финикса, не уверен что поможет , привыкшие
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Ответ leon01
Покажите пожалуйста какое нибудь видео игрокам Клиперс и Финикса, не уверен что поможет , привыкшие
В Финиксе нельзя, там Кеша заставит всю команду отвечать хейтерам)
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Нарезку комментов со спортсру надо было показать. Йокич левый мвп, денвер не команда, малоун не тренер, мюррей чокер
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Группа экспертов под руководством Чака Баркли ;)
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Видосик в студию.
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