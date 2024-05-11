Шэннон Шарп ответил Шакилу О’Нилу: «Отдал ли ты баскетболу все, что мог?»

Теги Денвер Шакил О′Нил НБА Никола Йокич Шэннон Шарп Баскетбол

Шэннон Шарп продолжил словесную перепалку с Шакилом О’Нилом.

Все началось с того, что Шарп в своем подкасте предположил, что О’Нил назвал награду MVP Николы Йокича незаслуженной, потому что завидует его статусу и всестороннему признанию как игрока, а не как «большого» в ограниченной роли. Эксперт заметил, что физические данные О’Нила должны были помочь ему претендовать на звание величайшего игрока в истории, но его подход к работе не позволил ему подняться на эту вершину.

Легендарный центровой ответил на этот комментарий, напомнив, что превосходит Шарпа по достижениям в спорте и финансовому состоянию.

Шарп отреагировал, сделав акцент на том, что О’Нил мог бы добиться гораздо больших успехов.

«Лично я никогда не позволял себе расслабиться.

Мой вопрос: считаешь ли ты, что отдал баскетболу все, что мог? Тренировался так, как следовало? Правильно питался. Ты допустил, что вес вышел из-под контроля.

Это отличная история в духе «а что было бы, если бы». Если бы Шак работал, его средняя результативность составила бы 29 очков за игру. Если бы Шак работал, он бы получил три MVP финальных серий подряд. Если бы Шак работал, он бы выиграл еще один чемпионский титул», – написал экс-игрок НФЛ и эксперт в соцсетях.

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4 комментария
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Шак вроде создаёт репутацию весельчака и балагура, он в принципе такой и есть, но при этом за ним явно скрывается огромное эго, которое легко уязвить, вся его лёгкость, игривость и лайтовое отношение сразу сдуваются, как только кто-то претендует на его лавры, каким-то образом отбрасывает тень на его наследие или ставит под сомнение его достижения. Сразу ведёт себя как обиженная шестиклассница. Сдается мне, Шак при всех своих внешних шутках-прибаутках и гоноре и сам внутри понимает, что чудовищно недореализовал свой потенциал, просто его бомбит, когда кто-то другой его в это тыкает
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Так у Шака и есть три мвп финалов подряд.
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Двум миллионерам стало скучно, решили покудахтать друг на друга
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Ответ quznez
Так у Шака и есть три мвп финалов подряд.
В оригинале не увидел эту фразу, которую пишет спортс: там было то, что несмотря на всю критику Шарп хвалит Шака за 4 перстня и 3 МВП финала.
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