Шэннон Шарп ответил Шакилу О’Нилу: «Отдал ли ты баскетболу все, что мог?»

Шэннон Шарп продолжил словесную перепалку с Шакилом О’Нилом.

Все началось с того, что Шарп в своем подкасте предположил, что О’Нил назвал награду MVP Николы Йокича незаслуженной, потому что завидует его статусу и всестороннему признанию как игрока, а не как «большого» в ограниченной роли. Эксперт заметил, что физические данные О’ должны были помочь ему претендовать на звание величайшего игрока в истории, но его подход к работе не позволил ему подняться на эту вершину.

Легендарный центровой ответил на этот комментарий, напомнив, что превосходит по достижениям в спорте и финансовому состоянию.

Шарп отреагировал, сделав акцент на том, что О’Нил мог бы добиться гораздо больших успехов.

«Лично я никогда не позволял себе расслабиться.

Мой вопрос: считаешь ли ты, что отдал баскетболу все, что мог? Тренировался так, как следовало? Правильно питался. Ты допустил, что вес вышел из-под контроля.

Это отличная история в духе «а что было бы, если бы». Если бы Шак работал, его средняя результативность составила бы 29 очков за игру. Если бы Шак работал, он бы получил три MVP финальных серий подряд. Если бы Шак работал, он бы выиграл еще один чемпионский титул», – написал экс-игрок НФЛ и эксперт в соцсетях.