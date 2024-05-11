«Лейкерс» надеются обменять 17-й пик драфта-2024

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По словам Джована Бухи, «Лейкерс» надеются обменять 17-й драфт-пик.

«Лейкерс» впервые смогут использовать все три своих доступных выбора в первом раунде, и для них это отличная возможность приобрести третью звезду.

Пока неясно, будет ли это громкое приобретение, такое как обмен Трэя Янга или Донована Митчелла, или менее громкая сделка, благодаря которой в команде появится оборонительный свингмен, умеющий бросать трехочковые, или еще один бигмен. «Лейкерс» изучат варианты в день драфта. Насколько я понимаю, они будут активны и агрессивны и попытаются использовать этот пик», – сказал инсайдер The Athletic.

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