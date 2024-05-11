Д’Анджело Расселл собирается отказаться от опции на 18,6 миллиона и стать свободным агентом

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

Д’Анджело Расселл собирается отказаться от опции игрока.

В таком случае разыгрывающий «Лейкерс» станет свободным агентом в межсезонье-2024.

Опция Расселла рассчитана на 18,6 миллионов долларов. Д’Анджело рассчитывает заключить долгосрочное соглашение на крупную сумму.

В сезоне-23/24 28-летний баскетболист набирал 18,1 очка, 3,1 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.

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19 комментариев
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А зачем ему ЛАЛ? Много не заплатят, чуть что хейтят последними словами, всю вину на него свалили. Гайки они точно не возьмут, цирк там только начинается и надолго. В условном вашике, орландо он может получить хорошие деньги и шмалять в свое удовольствие. Зачем ему этот головняк?
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леГМ заставил скорее
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100 на 5 думаю без проблем должен получить. Провел хорошую регулярку, в плей-офф 2 очень хорошие игры. В ЛА вся игра, особенно во вторую половину шла через Леброна, в таком формате трудно найти свой ритм и проявить себя. Что еще нужно от обычного ролевого, который мяч то толком не получает?… ну и понятно фанбои создавали максимально токсичную обстановку, что выигрывает Леброн, а проигрывает команда, тут ничего нового, это уже проходили
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+5
Ответ AlphaBeast
На 73 броска в плей-офф набрал 71 очко.... Прям сверхполезен. И то сколько открытых трёшек он промазал не сосчитать, серия закончилась в 5 матчах в первую очередь из-за промахов и тупых потерь ДиЛо. Его оставлять в команде нельзя.
Да то что он дно это понятно, вопрос в том можно ли за эти деньги найти кого-то полезнее, а так, после этого ПО, думаю его ждет участь Шредера
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В условный Орландо думаю неплохо выглядеть там будет
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Может и пролететь -- слишком много СА выходит на рынок.
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Жаль, был сверхполезен за свои деньги
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Пусть Шрёдеру наберет, посоветуется
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Приятно, что ДиЛо адекватно оценивает себя, 40 на 4 будет в самый раз
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Игрок нормальный, но очень нестабильный. Может выдавать прекрасную игру, а может в ответственные игры проваливаться полностью
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Зайдёт как влитой командам не претендующим на плов или второй раунд.
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Ему бы консультацию у Дениса взять)
Но по сути , условные Орландо могут обратить внимание. Хотя им больше Клэй зашёл бы)
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Ответ Simon Sharymov
Стабильность - признак мастерства. ДиЛо уже 28 - игроки в прайме обычно в этом возрасте. А он всё ещё нестабильный... Хотя парень сам по себе хороший - на раздевалку положительное влияние оказывает: никакого негатива от него не исходит За 18,5кк хочется иметь стабильного хоть в чем-то ролевика. А тут пролёт по всем пунктам. С другой стороны, если у него идёт игра - то это проблема для соперника Сложно, очень сложно ему будет на рынке СА... Может назад в Бруклин его судьба заведёт? Было бы неплохо
Посмеялся с положительного влияния на раздевалку.
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Ответ Rodbert
А зачем ему ЛАЛ? Много не заплатят, чуть что хейтят последними словами, всю вину на него свалили. Гайки они точно не возьмут, цирк там только начинается и надолго. В условном вашике, орландо он может получить хорошие деньги и шмалять в свое удовольствие. Зачем ему этот головняк?
Климат, звезды, гламур, тусовки. Он не похож на человека, который живёт в зале и болен баскетболом. С другой стороны лал в любом случае от него бы избавились, независимо от его желания
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Ответ Казбек Бимбасов
Да то что он дно это понятно, вопрос в том можно ли за эти деньги найти кого-то полезнее, а так, после этого ПО, думаю его ждет участь Шредера
Думаю можно, найти человека, который в защите лучше, а атаке в по будет попадать хоть что-то открытое можно
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Ответ Light Yagami
Жаль, был сверхполезен за свои деньги
На 73 броска в плей-офф набрал 71 очко.... Прям сверхполезен. И то сколько открытых трёшек он промазал не сосчитать, серия закончилась в 5 матчах в первую очередь из-за промахов и тупых потерь ДиЛо. Его оставлять в команде нельзя.
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Не для больших задач игрок. Ему надо быть первым парнем на деревне. Шарлот или Детройт, куда то туда пристроится 60-65 на три года.
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"Д’Анджело рассчитывает заключить долгосрочное соглашение на крупную сумму."
От 300 мультов на 5 лет?
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