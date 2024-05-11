Д’Анджело Расселл собирается отказаться от опции на 18,6 миллиона и стать свободным агентом
Д’Анджело Расселл собирается отказаться от опции игрока.
В таком случае разыгрывающий «Лейкерс» станет свободным агентом в межсезонье-2024.
Опция Расселла рассчитана на 18,6 миллионов долларов. Д’Анджело рассчитывает заключить долгосрочное соглашение на крупную сумму.
В сезоне-23/24 28-летний баскетболист набирал 18,1 очка, 3,1 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.
Но по сути , условные Орландо могут обратить внимание. Хотя им больше Клэй зашёл бы)
От 300 мультов на 5 лет?