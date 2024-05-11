Д’Анджело Расселл собирается отказаться от опции на 18,6 миллиона и стать свободным агентом

Д’Анджело Расселл собирается отказаться от опции игрока.

В таком случае разыгрывающий « » станет свободным агентом в межсезонье-2024.

Опция Расселла рассчитана на 18,6 миллионов долларов. Д’ рассчитывает заключить долгосрочное соглашение на крупную сумму.

В сезоне-23/24 28-летний баскетболист набирал 18,1 очка, 3,1 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.