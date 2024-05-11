Дуайт Ховард включил Кобе Брайанта и Леброна Джеймса в пятерку любимых одноклубников за карьеру

Теги Рэджон Рондо Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Орландо Дуайт Ховард Джамир Нельсон Хидо Тюркоглу Рашард Льюис НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Дуайт Ховард составил пятерку лучших одноклубников за карьеру.

«Джамир Нельсон, Кобе Брайант, Леброн Джеймс, Хидо Тюркоглу и Рашард Льюис. Я шестой игрок. Я тот парень, который привносит энергию со скамейки, я ролевик.

Мы никого не победим, но у нас будут интересные беседы», – сказал Ховард.

Выяснилось, что чемпиона НБА в составе «Лейкерс» попросили составить пятерку с самыми сильными одноклубниками.

«Тогда Леброн, Кобе, Энтони Дэвис, я и Рэджон Рондо. Мы с Эй Ди взяли бы «краску» под свой контроль. Мы бы выиграли много матчей», – заявил экс-центровой.

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2 комментария
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Да, эта пятерка могла бы дел натворить. По крайней мере, одно чемпионство четверо из них вместе взяли, причем трое уже были в приличном возрасте.
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