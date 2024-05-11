Дуайт Ховард включил Кобе Брайанта и Леброна Джеймса в пятерку любимых одноклубников за карьеру

Дуайт Ховард составил пятерку лучших одноклубников за карьеру.

« , , , и . Я шестой игрок. Я тот парень, который привносит энергию со скамейки, я ролевик.

Мы никого не победим, но у нас будут интересные беседы», – сказал Ховард.

Выяснилось, что чемпиона НБА в составе «Лейкерс» попросили составить пятерку с самыми сильными одноклубниками.

«Тогда Леброн, Кобе, Энтони Дэвис, я и Рэджон Рондо. Мы с Эй Ди взяли бы «краску» под свой контроль. Мы бы выиграли много матчей», – заявил экс-центровой.