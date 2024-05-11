Эндрю Нембард о 3-очковом в матче с «Никс»: «Более важный, чем победный бросок в матче с «Лейкерс»

Эндрю Нембард отреагировал на ключевой 3-очковый в третьем матче с «Никс».

Разыгрывающий «Индианы» стал автором решающего дальнего попадания. Эндрю забросил при счете 106:106 под сирену об окончании владения, когда до завершения четвертой четверти оставалось 16,4 секунды.

«Пэйсерс» победили 111:106 и сократили отставание в серии – 1-2.

«Этот бросок – более важный, чем победный в матче с « » в Лос-Анджелесе.

Под занавес игры мы вошли в ритм, мое попадание стало как бы частью этого процесса», – заявил .

В ноябре новичок «Пэйсерс» исполнил победный бросок с дальней дистанции под сирену при счете 113:115 в матче с «Лейкерс». Ему безуспешно пытался помешать Леброн Джеймс.