Александер Секулич: «Локо» вышел на необходимый уровень перед началом полуфинальной серии»

Александер Секулич рассказал о состоянии «Локо» перед 3-м матчем серии с УНИКСом.

«В первую очередь мы сосредоточены на себе, на том, как будем строить свою игру, концентрироваться на четком выполнении выбранного плана и стратегии на матч.

Команда вышла на необходимый уровень перед началом полуфинальной серии и сейчас вопросы касаются только восстановления. Да, усталость после переезда и двух тяжелых матчей присутствует, но это неизбежно и ожидаемо, ведь мы играем против сильной команды с опытным тренерским штабом и нам нужно быть готовыми к битве при любых раскладах.

Я не устаю говорить, что болельщики – наш шестой игрок, они дают нам поддержку, а вместе с ней и энергию, особенно в моменты, когда не все складывается в нашу пользу. В этих домашних матчах нам как никогда нужна поддержка заполненных трибун «Баскет-Холла», это может стать решающим фактором», – заявил главный тренер «Локомотива-Кубань».