Александер Секулич о мнении, что «Локо» пытается вывести из строя Димитриевича: «Это неправда. Мы приехали играть в баскетбол»

Александер Секулич оценил уровень борьбы в противостоянии с УНИКСом.

Главный тренер «Локомотива-Кубань» заявил, что команда не пытается вывести из строя лидера казанцев .

– « » обвиняют в жесткой, и даже грубой игре. В СМИ озвучивается мнение, что Ненаду Димитриевичу «нужно готовиться к еще более сильным ударам» и задаются вопросом – «Димитриевича хотят травмировать?» Ваше мнение по этому поводу?

– Не знаю, кто это сказал, но очень надеюсь, что это звучит не из стана команды соперника. Это чье-то субъективное мнение. Да, можно говорить глупости, и за это не штрафуют. В любом случае это неправда, и мы приехали сюда играть в баскетбол. Димитриевич – один из лидеров и, конечно, к нему у нас повышенное внимание, но я в жизни никогда не скажу травмировать игрока команды соперника. Если кто-то так думает, это – его проблема.

– Как справляться с провокациями?

– Надо сохранять хладнокровие. Мы знаем, как они играют, за два сезона мы успели это усвоить. Нашим игрокам выбивали зубы, были рассечения в матчах против этого соперника, поэтому задача одна – сосредоточиться на самих себе, думать о том, как можно играть лучше.