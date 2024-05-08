Александер Секулич о мнении, что «Локо» пытается вывести из строя Димитриевича: «Это неправда. Мы приехали играть в баскетбол»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Ненад Димитриевич Баскетбол

Александер Секулич оценил уровень борьбы в противостоянии с УНИКСом.

Главный тренер «Локомотива-Кубань» заявил, что команда не пытается вывести из строя лидера казанцев Ненада Димитриевича.

– «Локомотив-Кубань» обвиняют в жесткой, и даже грубой игре. В СМИ озвучивается мнение, что Ненаду Димитриевичу «нужно готовиться к еще более сильным ударам» и задаются вопросом – «Димитриевича хотят травмировать?» Ваше мнение по этому поводу?

– Не знаю, кто это сказал, но очень надеюсь, что это звучит не из стана команды соперника. Это чье-то субъективное мнение. Да, можно говорить глупости, и за это не штрафуют. В любом случае это неправда, и мы приехали сюда играть в баскетбол. Димитриевич – один из лидеров и, конечно, к нему у нас повышенное внимание, но я в жизни никогда не скажу травмировать игрока команды соперника. Если кто-то так думает, это – его проблема.

– Как справляться с провокациями?

– Надо сохранять хладнокровие. Мы знаем, как они играют, за два сезона мы успели это усвоить. Нашим игрокам выбивали зубы, были рассечения в матчах против этого соперника, поэтому задача одна – сосредоточиться на самих себе, думать о том, как можно играть лучше.

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1 комментарий
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Прям совпадение,что Димитриевич,три раза на паркете лежал в прошлой игре)
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