Александер Секулич: «УНИКС играл жестко. Игроки много жаловались на судейство»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Александер Секулич остался доволен самоотдачей игроков «Локомотива-Кубань».

Краснодарцы уступали на 13 очков к перерыву на вторую половину матча, но смогли сократить разрыв до двух очков за 32 секунды до финальной сирены.

Наиболее слабым компонентом игры стали трехочковые. Баскетболисты «Локомотива-Кубань» реализовали 3 из 23 дальних бросков.

«Полуфинальные матчи подразумевают игры такого плана. УНИКС играл жестко, на что в первой половине нам не удавалось отреагировать должным образом. Игроки много жаловались на судейство. Во второй половине мы нашли способ лучше двигать мяч и стали гораздо лучше защищаться, но этого оказалось недостаточно. Наши соперники имеют в составе отличных баскетболистов, которые умеют удерживать добытое преимущество. С другой стороны, я горжусь своими игроками. Сегодня они оставили сердце на площадке. Для меня это крайне важно – не само поражение, а то, каким образом мы проигрываем. Считаю, нам не в чем себя упрекнуть после этого проигрыша», – заключил главный тренер Секулич.

Матч закончился со счетом 78:75 в пользу УНИКСа. Хозяева повели в серии – 1-0.

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