Александер Секулич: «Счет только 1-1, вся серия еще впереди»

Александер Секулич прокомментировал победу «Локо» над УНИКСом во 2-м матче.

«Сегодня в первой четверти у нас случилось дежавю с первым матчем. Мы испытывали проблемы с набором очков, из-за чего игроки УНИКСа обрели уверенность. Когда мы нашли свой ритм в нападении и сократили количество ошибок в защите, то смогли вернуться в игру, даже несмотря на то, что хозяева отлично попадали в первой половине.

Считаю, мы заслужили эту победу. Сегодня, как и в первом матче, наши игроки самоотверженно сражались. Да, мы выиграли, но, как я сказал ребятам, нам нужно сохранять концентрацию. Это всего одна победа, которая ничего не значит. Счет только 1-1, вся серия еще впереди», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС в гостях во втором матче и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (84:71, 1-1).