Александер Секулич: «Игроки «Локо» сейчас в своей лучшей форме»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Александер Секулич поделился ожиданиями от серии 1/2 финала против УНИКСа.

- Как оцениваете готовность команды?

– Игроки сейчас, на мой взгляд, в своей лучшей форме, так что к серии они хорошо готовы. Да, добавляет трудностей то, что мы довольно долго находимся вне дома, а играть будем против очень сильного соперника. Но это нужно рассматривать не как проблему, а как вызов, который нужно встречать с высоко поднятой головой. Это должно только закалять и добавлять мотивации, ведь в чемпионате именно сейчас и начинается все самое интересное.

- Ожидаете сюрпризов от соперника в игре?

– В этой части сезона уже трудно кого-то удивить, но обе команды хотят победить, так что если и ждать чего-то, то точно увлекательной и захватывающей борьбы за путевку в финал.

- Что ждете от первого матча полуфинала?

– Старт серии всегда проходит в достаточно эмоциональном ключе. И у игроков, и у тренеров есть определенные ожидания и планы, но только игра покажет, насколько они реалистичны. И наша главная задача – играть в свой баскетбол, как бы соперник не старался нам в этом помешать.

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