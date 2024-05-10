Тим Хардуэй-старший: «Когда Лука Дончич не на площадке, мяч двигается лучше»
Тим Хардуэй-старший обсудил нападение «Далласа».
По информации инсайдера Ховарда Бека от одного из помощников главного тренера «Далласа», баскетболисты команды испытывают облегчение, когда Лука Дончич выходит из игры, потому что получают больше свободы для розыгрышей.
Тим Хардуэй-старший прокомментировал эту точку зрения.
«Когда Лука не играет или садится на скамейку, мяч лучше двигается, все участвуют в нападении, чаще получают мяч. Я не говорю, что им нравится, когда он не на площадке. Я говорю, что они более вовлечены в игру.
Надеюсь, после этой игры «Даллас» понимает, что Тима Хардуэя-младшего нужно вовлекать в нападение, как только он выходит на площадку», – заявил член Зала славы.