Тим Хардуэй-старший: «Когда Лука Дончич не на площадке, мяч двигается лучше»

Тим Хардуэй-старший обсудил нападение «Далласа».

По информации инсайдера Ховарда Бека от одного из помощников главного тренера « », баскетболисты команды испытывают облегчение, когда выходит из игры, потому что получают больше свободы для розыгрышей.

Тим Хардуэй-старший прокомментировал эту точку зрения.

«Когда Лука не играет или садится на скамейку, мяч лучше двигается, все участвуют в нападении, чаще получают мяч. Я не говорю, что им нравится, когда он не на площадке. Я говорю, что они более вовлечены в игру.

Надеюсь, после этой игры «Даллас» понимает, что Тима Хардуэя-младшего нужно вовлекать в нападение, как только он выходит на площадку», – заявил член Зала славы.