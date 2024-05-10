Кайри Ирвинг о болельщиках: «Все стараются завируситься, вместо того чтобы сосредоточиться на игроках и их задачах»

Кайри Ирвинг остался недоволен поведением болельщиков «Оклахомы».

«Фанаты швырнули мяч в сторону от . И он принял это нормально, остался спокоен. Но у нас так не принято. Какого хрена болельщик это сделал? Я спросил его, зачем он так делает? Сейчас дело не в тебе. Ты не в форме «Тандер». Пытаешься выделиться. Попасть в Твиттер. Вот такое поколение. Все пытаются завируситься, вместо того чтобы сосредоточиться на игроках и их задачах. Вот такие вот ребята у них.

Другие парни пытались нас оскорбить. Но они не понимают, что это нас только заводит. Мы в гостях, проиграли первый матч, у них преимущество, но мы знаем, как успокоить толпу. Мы шли в силовую борьбу, набирали очки и смогли ответить им в конце», – рассказал защитник «Мэверикс» после победной игры.

« » сравнял счет в серии (1-1) и примет «Оклахому» у себя дома.