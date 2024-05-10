Лука Дончич: «Взрослые люди на трибунах, оскорбляющие мою семью, – это безумие»

Лука Дончич остался удивлен поведением фанатов.

«Освистывание и кричалки в мой адрес? Я не против. Мне это нравится», – говорил разыгрывающий ранее. Вторая игра принесла ему дополнительную мотивацию.

«Был один парень на передних рядах. Когда я пробегал мимо, он оскорблял мою семью. Мне это не нравится. Взрослый мужик просто не может так поступать. Я ничего не сделал, продолжил играть. Но взрослые люди на трибунах, оскорбляющие мою семью, – это безумие», – признался разыгрывающий «Мэверикс» на пресс-конференции.

« » сравнял счет в серии с «Оклахомой» – 1-1.