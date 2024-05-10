Лука Дончич: «Взрослые люди на трибунах, оскорбляющие мою семью, – это безумие»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич остался удивлен поведением фанатов.

«Освистывание и кричалки в мой адрес? Я не против. Мне это нравится», – говорил разыгрывающий ранее. Вторая игра принесла ему дополнительную мотивацию.

«Был один парень на передних рядах. Когда я пробегал мимо, он оскорблял мою семью. Мне это не нравится. Взрослый мужик просто не может так поступать. Я ничего не сделал, продолжил играть. Но взрослые люди на трибунах, оскорбляющие мою семью, – это безумие», – признался разыгрывающий «Мэверикс» на пресс-конференции.

«Даллас» сравнял счет в серии с «Оклахомой» – 1-1.

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4 комментария
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Опять про Букера что-то с трибун ляпнули …
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Согласен. Есть черта между кричалками-дразнилками в адрес игрока и реальными оскорблениями в адрес игрока или членов его семьи. И эту черту пересекать нельзя.
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Ответ vufer
Согласен. Есть черта между кричалками-дразнилками в адрес игрока и реальными оскорблениями в адрес игрока или членов его семьи. И эту черту пересекать нельзя.
Лука в клубе есть юристы или найми, заявление с приложением (аудио/видео), как минимум наложат запрет на посещение матчей, оскорбление семьи нельзя прощать.
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