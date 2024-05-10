Лука Дончич: «Один из самых сложных для меня матчей за всю карьеру»

Теги травмы Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич признался, что ему непросто дался второй матч против «Оклахомы».

Лидер «Далласа» играет с растяжением связок правого колена, левое колено словенца было в крови. Защитник прихрамывал, а на его лице периодически появлялась искаженная гримаса.

«Один из самых сложных для меня матчей за всю карьеру. Приходится непросто, но я пытаюсь делать все возможное, чтобы помочь команде победить.

Освистывание и кричалки в мой адрес? Я не против. Мне это нравится», – заявил Дончич.

В активе Дончича 29 очков (11 из 21 с игры), 10 подборов, 7 передач и 3 перехвата.

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1 комментарий
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Лука красавец
Ради команды хромой и больной выходит
Ради гайки готов на многое
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