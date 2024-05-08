Леброн Джеймс о поражении от «Денвера»: «Чувствую себя дерьмово»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс считает, что у «Лейкерс» были шансы перевернуть серию с «Денвером».

«У нас было очень много возможностей, черт возьми. Проиграли в пяти матчах, два из которых закончились победными бросками Джамала Мюррэя. Во втором матче были впереди на 20 очков и проиграли. У нас было много возможностей и в других матчах. Чувствую себя дерьмово.

Один момент здесь, один момент там могли сделать колоссальную разницу, но когда играешь против такой команды, у тебя нет права на ошибку. Мы допустили слишком много ошибок в некоторых матчах.

Я видел сумасшедшую статистику на той минуте, когда мы лидировали в серии, по сравнению с поражением в серии, но мы понимаем, что это все чушь, потому что большинство матчей сводятся к одному, двум, трем или четырем владениям мячом. Если вы не можете извлечь выгоду из этих владений, вы проигрываете матч.

Психологически я чувствую, что в каждом матче мы были готовы забрать победу. Но мы этого не сделали, и именно поэтому мы проиграли серию. И мне чертовски больно от этого», – сказал форвард «Лейкерс» в подкасте Mind the Game.

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5 комментариев
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Ответ ID89
Ну конечно, такой Денвер явно не выглядит непроходимым
Не хватило глубины считаю и стабильности Дило/Ривза.
+2
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+2
Ну конечно, такой Денвер явно не выглядит непроходимым
+1
-1
0
Ага, особенно больно когда видишь как Миннесота играет в серии с Денвером
0
0
0
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