Леброн Джеймс о поражении от «Денвера»: «Чувствую себя дерьмово»

Леброн Джеймс считает, что у «Лейкерс» были шансы перевернуть серию с «Денвером».

«У нас было очень много возможностей, черт возьми. Проиграли в пяти матчах, два из которых закончились победными бросками Джамала Мюррэя. Во втором матче были впереди на 20 очков и проиграли. У нас было много возможностей и в других матчах. Чувствую себя дерьмово.

Один момент здесь, один момент там могли сделать колоссальную разницу, но когда играешь против такой команды, у тебя нет права на ошибку. Мы допустили слишком много ошибок в некоторых матчах.

Я видел сумасшедшую статистику на той минуте, когда мы лидировали в серии, по сравнению с поражением в серии, но мы понимаем, что это все чушь, потому что большинство матчей сводятся к одному, двум, трем или четырем владениям мячом. Если вы не можете извлечь выгоду из этих владений, вы проигрываете матч.

Психологически я чувствую, что в каждом матче мы были готовы забрать победу. Но мы этого не сделали, и именно поэтому мы проиграли серию. И мне чертовски больно от этого», – сказал форвард « » в подкасте Mind the Game.