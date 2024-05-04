«Скатертью дорога, клоун-женоненавистник». Ник Райт раскритиковал Патрика Беверли за инциденты в Индианаполисе

Ник Райт раскритиковал Патрика Беверли за инциденты в Индианаполисе.

«Я наблюдал весь путь, который прошел Патрик, и хочу пройти по нему снова – специально для зрителей, потому что это неловко, как и все, что произошло прошлым вечером. Попав в Хьюстон, ты был самым счастливым человеком в мире... Но итоге ты прошел путь от этого момента до нынешнего, и стал тем, кем стал: клоуном-женоненавистником в поисках дешевой славы, продвигающим подкаст в ущерб собственной карьере.

Ты пришел к тому, что бросаешь баскетбольный мяч в голову женщины, получаешь его обратно, бросаешь в другого болельщика, а затем срываешься на женщину в раздевалке, потому что она не послушала твой ужасный подкаст. Если это был твой последний момент в лиге, скатертью дорога. Такое не прощается и не забывается», – заявил телеведущий.

отказался отвечать на послематчевые вопросы продюсера ESPN Малинды Адамс, потому что она не подписана на его подкаст. Канал в ответ запретил игроку « » выступать в своем эфире в качестве гостя

Также Патрик дважды швырял мяч в болельщиков «Индианы», один раз попав девушке по голове.

изучает оба инцидента.