NBC близка к приобретению прав на трансляцию НБА за 2,5 млрд в год. TNT необходимо увеличить предложение до 2,8 млрд

НБА близка к возвращению на NBC спустя более 20 лет.

Компания NBCUniversal близка к покупке третьего пакета НБА по цене 2,5 миллиарда долларов в год. Канал планирует представить передачу «Basketball Night in America» («Баскетбольный вечер в Америке»).

Согласно источникам, Warner Bros. Discovery, материнской компании TNT, придется увеличить свое предложение до 2,8 миллиарда долларов за сезон, чтобы сохранить права, если они не попытаются урегулировать вопрос в судебном порядке.

WBD вышла из эксклюзивного окна переговоров с НБА в надежде, что она сможет повторить любое предложение конкурирующей компании по принципу доллар за доллар. НБА считает, что соотношения доллар за доллар недостаточно, поскольку NBC представляет собой эфирную сеть с несколькими окнами вещания и инфраструктурой RSN, которую WBD не может воспроизвести.

Комиссионер НБА Адам Сильвер пытается найти способ разорвать отношения с TNT «мягким путем».

Ожидается, что пакет NBC будет включать воскресные матчи, а также, возможно, возьмет на себя пятничную программу ESPN, а также второй раунд плей-офф и финалы конференции. У Amazon, скорее всего, будет один будний вечер (вторник или четверг) и субботний вечер, а также турнир плей-ин, внутрисезонный турнир, матчи плей-офф первого раунда и, вероятно, некоторые международные права. ESPN останется обладателем эксклюзивных прав на трансляцию финальной серии.