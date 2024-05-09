Билл Симмонс: «Тим Коннелли построил «Тимбервулвз», чтобы победить «Наггетс»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Билл Симмонс Тим Коннелли Баскетбол

Билл Симмонс дал прогноз на серию «Миннесота» – «Денвер».

«Я думаю, что «Тимбервулвз» обыграют «Наггетс» 4-0. Я проходил через это несколько раз как болельщик. И я думаю, что с этим покончено, и баскетбол скоро изменится, каким мы его знаем.

Сейчас неподходящее время, неподходящий соперник, неподходящий сезон для поединка Йокич – «Миннесота», и меня интересует, что они будут делать в будущем, если «Тимбервулвз» выиграют 4-0. Как будет выглядеть команда в следующем сезоне? Что они будут делать?

Тим Коннелли построил «Тимбервулвз», чтобы победить «Наггетс», теперь «Наггетс» должны перестроиться, чтобы не только победить «Тимбервулвз», но и «Тандер», который на подходе», – сказал эксперт.

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6 комментариев
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В комментах на спортсе перед серией кто-то тоже самое писал. Симмонс наверное тут зареган
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Ответ заблокированному пользователю
Никто ничего не строил,даже перед ПО никто не писал,что Миннесота будет такой жуткой. Это все постфактум
Ну вообще тот же Симмонс говорил не раз, что хоть Денвер и фаворит, Миннесота для них супер неудобный соперник и единственная команда, которая может их переиграть
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Денвер один раз выиграл чемпч в котором не встретил ни одной крутой команды по пути уже под него строят что-то. под ГС начали строить, когда они 5 лет лигу выносили уже
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Йокич постоянен и играет на своём высоком уровне. Вторая и третья звезда не предсказуемы.
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Про "ОкС" всё верно, только вот эти все "на подходе" это ловушка почти всегда. Надо в этом году забирать титул
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