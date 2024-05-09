Билл Симмонс: «Тим Коннелли построил «Тимбервулвз», чтобы победить «Наггетс»

Билл Симмонс дал прогноз на серию «Миннесота» – «Денвер».

«Я думаю, что «Тимбервулвз» обыграют «Наггетс» 4-0. Я проходил через это несколько раз как болельщик. И я думаю, что с этим покончено, и баскетбол скоро изменится, каким мы его знаем.

Сейчас неподходящее время, неподходящий соперник, неподходящий сезон для поединка Йокич – « », и меня интересует, что они будут делать в будущем, если «Тимбервулвз» выиграют 4-0. Как будет выглядеть команда в следующем сезоне? Что они будут делать?

Тим Коннелли построил «Тимбервулвз», чтобы победить «Наггетс», теперь «Наггетс» должны перестроиться, чтобы не только победить «Тимбервулвз», но и «Тандер», который на подходе», – сказал эксперт.