Билл Симмонс: «Тим Коннелли построил «Тимбервулвз», чтобы победить «Наггетс»
Билл Симмонс дал прогноз на серию «Миннесота» – «Денвер».
«Я думаю, что «Тимбервулвз» обыграют «Наггетс» 4-0. Я проходил через это несколько раз как болельщик. И я думаю, что с этим покончено, и баскетбол скоро изменится, каким мы его знаем.
Сейчас неподходящее время, неподходящий соперник, неподходящий сезон для поединка Йокич – «Миннесота», и меня интересует, что они будут делать в будущем, если «Тимбервулвз» выиграют 4-0. Как будет выглядеть команда в следующем сезоне? Что они будут делать?
Тим Коннелли построил «Тимбервулвз», чтобы победить «Наггетс», теперь «Наггетс» должны перестроиться, чтобы не только победить «Тимбервулвз», но и «Тандер», который на подходе», – сказал эксперт.