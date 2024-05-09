Карл-Энтони Таунс получил награду НБА за социальную справедливость
Карл-Энтони Таунс стал обладателем награды имени Карима Абдул-Джаббара.
Награда NBA Social Justice Champion вручается действующим игрокам лиги за стремление к социальной справедливости и отстаивание ценностей лиги.
В этом сезоне на награду также претендовали: Бэм Адебайо («Майами»), Си Джей Макколлум («Новый Орлеан»), Линди Уотерс («Оклахома») и Расселл Уэстбрук («Клипперс»).
Таунс является убежденным защитником избирательных прав и сыграл ключевую роль в принятии закона Миннесоты о восстановлении права голоса, двухпартийного закона, который восстанавливает право голоса тысячам людей, ранее находившихся в заключении.