Карл-Энтони Таунс получил награду НБА за социальную справедливость

Карл-Энтони Таунс стал обладателем награды имени Карима Абдул-Джаббара.

Награда NBA Social Justice Champion вручается действующим игрокам лиги за стремление к социальной справедливости и отстаивание ценностей лиги.

В этом сезоне на награду также претендовали: Бэм Адебайо («Майами»), Си Джей Макколлум («Новый Орлеан»), Линди Уотерс («Оклахома») и Расселл Уэстбрук («Клипперс»).

является убежденным защитником избирательных прав и сыграл ключевую роль в принятии закона Миннесоты о восстановлении права голоса, двухпартийного закона, который восстанавливает право голоса тысячам людей, ранее находившихся в заключении.