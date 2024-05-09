Карл-Энтони Таунс получил награду НБА за социальную справедливость

Теги Миннесота НБА Карим Абдул-Джаббар Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Карл-Энтони Таунс стал обладателем награды имени Карима Абдул-Джаббара.

Награда NBA Social Justice Champion вручается действующим игрокам лиги за стремление к социальной справедливости и отстаивание ценностей лиги.

В этом сезоне на награду также претендовали: Бэм Адебайо («Майами»), Си Джей Макколлум («Новый Орлеан»), Линди Уотерс («Оклахома») и Расселл Уэстбрук («Клипперс»).

Таунс является убежденным защитником избирательных прав и сыграл ключевую роль в принятии закона Миннесоты о восстановлении права голоса, двухпартийного закона, который восстанавливает право голоса тысячам людей, ранее находившихся в заключении.

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