Энтони Эдвардс о защите Таунса: «КАТ не гонится за статистикой, он отлично справляется на своей половине»

Теги Миннесота НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс поддержал Карла-Энтони Таунса.

Бигмена «Миннесоты» критикуют за слабую защиту и стремление выбить красивую статистику.

«Таунс никогда не рассматривался как человек, который гонится за статистикой. Никогда его таким не считали, особенно когда я оказался в команде. Я всегда считал его отличным защитным игроком. Важно было настроить себя на это.

Когда Финчи возглавил команду, то сделал акцент на том, что я и КАТ должны играть в защите, если хотим чего-то добиться. С этого все началось. Для Карла это стало мотивацией. Я тоже сказал, что мы нуждаемся в нем на своей половине площадки. Вся команда сказала. И после возвращения, весь сезон, как только он оказался на позиции четвертого номера он умирает в защите», – заявил защитник «Вулвз».

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6 комментариев
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Как он может быть КАТ, если он Карл-Э(!)НТОНИ Таунс?
Потому что на английском Karl-Anthony Tawns
+10
-1
+9
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
удивительно. а я-то не знал, думал, у него Towns. только какое это имеет отношение к русскому языку?
ты из-за буквы задушнил? сильно
+4
0
+4
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
удивительно. а я-то не знал, думал, у него Towns. только какое это имеет отношение к русскому языку?
Не, правильно Towns, опечатался
Ну по идее, на английском получается KAT, а на русском КЭТ не совсем правильно будет. Да и КАТ звучит лучше
+1
0
+1
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