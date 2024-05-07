Энтони Эдвардс о защите Таунса: «КАТ не гонится за статистикой, он отлично справляется на своей половине»

Энтони Эдвардс поддержал Карла-Энтони Таунса.

Бигмена «Миннесоты» критикуют за слабую защиту и стремление выбить красивую статистику.

« никогда не рассматривался как человек, который гонится за статистикой. Никогда его таким не считали, особенно когда я оказался в команде. Я всегда считал его отличным защитным игроком. Важно было настроить себя на это.

Когда Финчи возглавил команду, то сделал акцент на том, что я и КАТ должны играть в защите, если хотим чего-то добиться. С этого все началось. Для Карла это стало мотивацией. Я тоже сказал, что мы нуждаемся в нем на своей половине площадки. Вся команда сказала. И после возвращения, весь сезон, как только он оказался на позиции четвертого номера он умирает в защите», – заявил защитник «Вулвз».