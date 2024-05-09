Рик Карлайл: «Джоша Харта нужно опекать так же, как Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда»

Рик Карлайл заявил, что «Пэйсерс» должны серьезнее подойти к опеке Джоша Харта.

«Нам нужно гораздо лучше сдерживать в контратаках. Когда он делает подбор в защите, он великолепно умеет просто взять его и пройти через всю площадку к кольцу.

Его нужно опекать так же, как , и других парней, которые могут на высокой скорости пройти через всю площадку. Вчера он оказал большое влияние на игру», – сказал главный тренер «Индианы».