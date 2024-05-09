Рик Карлайл: «Джоша Харта нужно опекать так же, как Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда»

Теги Индиана Рик Карлайл Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Джош Харт Баскетбол

Рик Карлайл заявил, что «Пэйсерс» должны серьезнее подойти к опеке Джоша Харта.

«Нам нужно гораздо лучше сдерживать Харта в контратаках. Когда он делает подбор в защите, он великолепно умеет просто взять его и пройти через всю площадку к кольцу.

Его нужно опекать так же, как Янниса Адетокумбо, Дэмиана Лилларда и других парней, которые могут на высокой скорости пройти через всю площадку. Вчера он оказал большое влияние на игру», – сказал главный тренер «Индианы».

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4 комментария
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Ответ Volland
Ван Ганди вчера во время эфира почти тоже самое сказал что Харт является одним из лучших coast to coast игроков лиги наряду с Янисом и Леброном.
Ну, не, это перебор, у Харта всего 50% из краски в этом по, в регулярке 54,7%
У Янниса 69,2%
У Леброна 65%
Харт безусловно хорош, но не на уровне Леброна и Янниса
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Ответ Volland
Ван Ганди вчера во время эфира почти тоже самое сказал что Харт является одним из лучших coast to coast игроков лиги наряду с Янисом и Леброном.
Вспомните Бриджеса в Финиксе, когда звезды не играли , он колотил стату, потом после обмена в Бруклине, потом в лиге поняли , что нужно воспринимать его всерьез и стата в этом году упала , с Хартом может быть тоже самое, если начнут работать над ним
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